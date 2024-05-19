Стало известно о прорыве обороны ВСУ российскими военными в Запорожской области

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Российские военные прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.
По его словам, бои усилились на пологовско-гуляйпольском участке фронта. В результате успешного прорыва российская армия продвинулась в сторону Гуляйполя на полтора километра.
Рогов уточнил, что российские военные улучшили свои позиции на юго-востоке от города. По его данным, несмотря на минные поля, ВС РФ удалось продвинуться со стороны населенных пунктов Новоселовка и Марфополь, которые являются пригородом Гуляйполя.
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Артем Кузьмин