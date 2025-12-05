Одна из стран НАТО решила сократить помощь Украине

05 декабря 2025, 12:11

DR: Дания хочет сократить помощь Украине почи в два раза в 2026 году

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Дания планирует сократить военную помощь Украине почти вдвое к 2026 году. Об этом сообщает DR с ссылкой на министра обороны Троэльса Лунда Поульсена.