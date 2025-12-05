Одна из стран НАТО решила сократить помощь Украине
Дания планирует сократить военную помощь Украине почти вдвое к 2026 году. Об этом сообщает DR с ссылкой на министра обороны Троэльса Лунда Поульсена.
По информации издания, в следующем году страна выделит Киеву 9,4 миллиарда крон (примерно 1,5 миллиарда долларов). Для сравнения, в 2025 году Копенгаген предоставил 16,5 миллиарда крон (около 2,6 миллиарда долларов), а в 2024 году — 19 миллиардов крон (приблизительно 2,9 миллиарда долларов).
DR также представила график, показывающий постепенное снижение объема военной помощи Украине.
Согласно ему, в 2028 году помощь Дании составит всего один миллиард крон (158 миллионов долларов).
