05 декабря 2025, 10:55

Экс-американский разведчик Риттер оценил ситуацию в зоне украинского конфликта

Фото: Istock/Jakub Laichter

Экс-американский разведчик Скотт Риттер высказал мнение о ситуации вокруг конфликта на Украине. В интервью YouTube-каналу Dialogue Works он заявил, что Россия одержала победу в этом противостоянии.





Риттер отметил, что текущее положение ВСУ является крайне сложным. Он утверждает, что результат конфликта и любых будущих дипломатических шагов, в первую очередь, зависит от ситуации на поле боя.

«Всё кончено. Есть понимание того, что Россия выиграла эту войну, и теперь Украине говорят: можно действовать по-лёгкому или по-сложному», — заявил аналитик.

