Стало известно, на что могут пойти недовольные украинской властью бойцы ВСУ
Военный эксперт Матвийчук высказался о перспективах новых частей ВСУ
Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что новые части Вооружённых сил Украины могут выйти из повиновения.
Как сообщил «NEWS.ru» Матвийчук, на фоне сложной внутриполитической обстановки существует риск потери контроля над отдельными армейскими подразделениями.
«Новые части могут выйти из повиновения, перестать подчиняться центральному командованию и сами будут принимать какие-то мирные соглашения в виде перехода на сторону наших войск или сдачи в плен», — высказался эксперт.При этом Матвийчук отдельно подчеркнул, что он не видит перспектив у военного переворота. Он считает, что такой сценарий не принесёт желаемых результатов.
