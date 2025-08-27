ВС России освободили Первое Мая в ДНР
Подразделения группировки войск «Центр» освободили Первое Мая в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В зоне ответственности группировки «Центр» противник потерял более 400 боевиков, три бронемашины и пять артиллерийских орудий. По данным военного ведомства, за минувшие сутки российская армия также нанесла поражение по местам сборки и пунктам управления беспилотников ВСУ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
