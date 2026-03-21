Одно вчерашнее решение вызвало тревогу на Западе из-за России
Решение Европы фактически отказаться от опоры на международное право, которое подтвердили на завершившемся накануне саммите ЕС, может осложнить положение объединения в противостоянии с Россией. Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.
Как отмечает издание, если международное право перестает рассматриваться как обязательное для одних стран, то тем самым подрывается и его обязательность для других. Автор комментария связывает такой подход с реакцией Еврокомиссии на удары США по Ирану и считает, что подобная позиция делает ситуацию для самого Евросоюза более рискованной, особенно на фоне внутренних трудностей и разногласий между государствами-членами.
По мнению обозревателя, политика Запада на мировой арене приобретает все более опасный характер. В публикации подчеркивается, что европейские лидеры осудили действия Ирана, при этом, как считает автор, допускают двойные стандарты в вопросах боевых действий и международного права. Такая логика, говорится в статье, ставит под сомнение заявленные ЕС принципы.
Накануне в Брюсселе завершился саммит лидеров стран Евросоюза. Как писала газета Politico, встреча показала ограниченные возможности ЕС в вопросах, связанных с конфликтом на Украине и ситуацией вокруг Ирана. По данным издания, странам-членам не удалось принять действенные решения ни по одной из этих тем.
