12 мая 2026, 22:14

Военэксперт Кнутов: Одной ракеты «Сармат» хватит для уничтожения Великобритании

Стратегический ракетный комплекс «Сармат» не имеет аналогов в мире и может атаковать цель с любого направления. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.





Напомним, 12 мая командующий РВСН Сергей Каракаев сообщил президенту России Владимиру Путину о том, что состоялся успешный испытательный пуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».



По словам Кнутова, «Сармат» обладает эффективной системой прорыва противоракетной обороны, поскольку оборудован маленьким разгонным участком, что затрудняет его перехват средствами ПВО.





«Самое главное — то, что данная ракета может атаковать те же Соединенные Штаты Америки через Южный полюс, там, где у американцев нет ни систем противовоздушной, ни противоракетной обороны», — отметил военный эксперт в разговоре с RT.