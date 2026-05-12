Военэксперт назвал главную особенность российской ракеты «Сармат»

Военэксперт Литовкин: Ни одна система ПРО не перехватит ракету «Сармат»
Военный аналитик, полковник в отставке Виктор Литовкин раскрыл особенности тяжелой межконтинентальной стратегической ракеты «Сармат». По его словам, изделие весом более 200 тонн обладает беспрецедентной дальностью полета, превосходящей показатели любых аналогичных ракет в мире.
Эксперт в беседе с RT подчеркнул, что «Сармат» способен атаковать цели с любого направления. Он добавил, что ракета оснащается десятью боеголовками индивидуального наведения, которые движутся с гиперзвуковой скоростью, достигающей 20 Махов.
«Таких ракет нет ни у кого в мире, так что перехватить эти боеголовки не в состоянии ни одна система противоракетной воздушной обороны», — пояснил Литовкин.Ранее отмечалось, что российские ракеты «Сармат» и «Буревестник» не имеют мировых аналогов. Эксперты подчеркивали — «Буревестник» способен летать на малых высотах с маневрированием, преодолевая до четырех тысяч километров за 15 часов, в то время как «Сармат» может пролетать до 18 тысяч километров со всех направлений, включая Южный полюс, также обладая возможностью маневрирования.