Военэксперт назвал главную особенность российской ракеты «Сармат»

12 мая 2026, 20:25

Военэксперт Литовкин: Ни одна система ПРО не перехватит ракету «Сармат»

Военный аналитик, полковник в отставке Виктор Литовкин раскрыл особенности тяжелой межконтинентальной стратегической ракеты «Сармат». По его словам, изделие весом более 200 тонн обладает беспрецедентной дальностью полета, превосходящей показатели любых аналогичных ракет в мире.





Эксперт в беседе с RT подчеркнул, что «Сармат» способен атаковать цели с любого направления. Он добавил, что ракета оснащается десятью боеголовками индивидуального наведения, которые движутся с гиперзвуковой скоростью, достигающей 20 Махов.





«Таких ракет нет ни у кого в мире, так что перехватить эти боеголовки не в состоянии ни одна система противоракетной воздушной обороны», — пояснил Литовкин.