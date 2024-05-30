Офис Зеленского распорядился критиковать Байдена и Си Цзиньпина

Офис президента Украины Владимира Зеленского дал указание украинским чиновникам критиковать президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.
Об этом сообщает Financial Times (FT), ссылаясь на документ, оказавшийся в распоряжении издания.
Согласно источникам издания, в офисе Зеленского приказали публично осуждать Байдена и Си Цзиньпина за их отказ присутствовать на конференции по Украине, проходящей в Швейцарии. Этот документ был разослан главным украинским чиновникам в течение этой недели.
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