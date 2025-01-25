Офис Зеленского в ближайшие дни объявит о страшном для молодых украинцев решении

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В ближайшие дни офис Владимира Зеленского объявит о поправках в законодательство о снижении призывного возраста на Украине. Об этом сообщает местное издание «Политика Страны», ссылаясь на советника военного департамента ведомства Николая Щура.
Отмечается, что ожидается целый комплекс изменений к закону и к указам главы государства. В документы будут внесены разного уровня изменения, презентация которых пройдёт в ближайшее время.
Щур подчеркнул, что в работе над поправками участвовали представители Минобороны, Генштаба и других украинских ведомств и общественных организаций.
Напомним, что весной прошлого года Зеленский подписал закон о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет.
В январе экс-советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины придётся принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. В ответ на это Зеленский призвал укомплектовать ВСУ военной техникой и оружием.
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Щур подчеркнул, что в работе над поправками участвовали представители Минобороны, Генштаба и других украинских ведомств и общественных организаций.
Напомним, что весной прошлого года Зеленский подписал закон о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет.
В январе экс-советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины придётся принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. В ответ на это Зеленский призвал укомплектовать ВСУ военной техникой и оружием.
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Анастасия Чинкова