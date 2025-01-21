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Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В Кривом Роге насильно мобилизовали мужчину, выгуливавшего собаку

В Кривом Роге насильно мобилизовали мужчину, выгуливавшего собаку

Фото: iStock/Helios8

Фото: iStock/Helios8

Во вторник на Украине произошёл очередной случай силовой мобилизации. Об этом пишет местное издание «Страна.ua».


Отмечается, что это произошло в Кривом Роге. Двое полицейских в сопровождении сотрудника ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) скрутили мужчину и затащили его в автомобиль. В момент нападения военнообязанный выгуливал собака. Животное осталось на дороге, а мужчину увезли.

Ранее сообщалось, что жители Закарпатской области Украины устроили бунт против мобилизации. Местные цыгане заблокировали выезд с территории военкомата и не давали сотрудникам ТЦК мобилизовать их знакомого. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Раскрыт главный мотив Трампа при отказе от помощи Украине на 90 дней
Военэксперт Кошкин: Трамп остановил помощь Киеву на 90 дней для давления на ЕС
21 января 2025, 20:26

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент США Дональд Трамп приостановил помощь Киеву на 90 дней для того, чтобы усилить давление на Европу, временно возложив украинский конфликт на ее плечи, а после потребовать от нее поднять расходы на оборону до 5% от ВВП. Об этом заявил военный эксперт и политолог Андрей Кошкин. Таким образом, по его мнению, американский лидер увеличит вложения в военно-промышленный комплекс США.
«То есть Трамп как бизнесмен дает понять своему военно-промышленному комплексу, который якобы говорит: вот, нам нужна война на Украине, это заказы, мы будем богатеть. Он им говорит: подождите, я вам сделаю так, что вы получите в десять раз больше и без этой войны на Украине. Это вы получите от всей Европы. Но при этом Европа будет еще больше подчиняться Америке», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
При этом лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Трамп решил постановить на паузу поддержку Киева для того, чтобы проверить, как это соотносится с американскими интересами. Как отметил парламентарий в разговоре с RT, для главы киевского режима Владимира Зеленского эта новость стала ​таким же шоком, как и для ​европейской элиты.
«Трамп уже заявил о желании провести встречу с президентом России «как можно скорее», а также о том, что он намерен стать «миротворцем» и «объединителем». Вопрос — на каких условиях. Россия, как сказал накануне Владимир Путин, готова к диалогу на равных и взаимоуважительных условиях, при полном учёте наших национальных интересов и безопасности», — заключил депутат.
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«Не хочет выйти побежденным»: Политолог рассказала, как Трамп может «прижать» Россию
Политолог Богуславская: Трамп может усугубить ситуацию на СВО
21 января 2025, 19:00

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Состоялась инаугурация американского лидера Дональда Трампа. И уже после инаугурации сразу же Дональд отменил 78 указов бывшего президента Джо Байдена. Об этом сообщил телеканал CNN.
Доцент кафедры американских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, кандидат политических наук Юлия Богуславская в беседе с «Радио 1» напомнила, что Дональд Трамп во времена предвыборной кампании говорил о том, что если бы он был президентом США, то специальной военной операции никогда бы не началось.

«Но он может это все закончить за год. Но его риторика все-таки изменилась. С одной стороны, очень много различных планов, и не очень понятно, за какие контуры будут выходить Соединенные Штаты Америки. С другой стороны, стало меньше заявлений, ну и, соответственно, несколько меньше Трамп стал об этом говорить», — сообщила эксперт.

Она отметила, что действия, направленные на урегулирование конфликта с Россией уже предприняты, что является хорошим знаком.

«Мы услышали осторожный ответ из Москвы, но он в целом позитивный. Это говорит о переговорах каких-то. Но Дональд Трамп точно не хочет, чтобы по итогам соглашения с Москвой его объявили человеком, который потерял в этом конфликте на Украине все. Напомню, что страны коллективного Запада много инвестировали, особенно США. Команда Трампа оценивает эту сумму в 200 миллиардов долларов. Трамп не хочет выйти побежденным», — сказала политолог.

По ее словам, Трамп может занять более жесткую позицию по отношению к РФ.

«Он оговорился о том, что если Россия не пойдет на какие-либо договоренности, то ей грозят экономические последствия», — заключила Богуславская.

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Старший сын Марии Шукшиной Макар Касаткин ушёл на СВО
21 января 2025, 18:45

Мария Шукшина и Макар Касаткин (фото: соцсети)

Семья Шукшиных практически перестала общаться с прессой, поэтому только сейчас выяснилось, что старший сын Марии Макар Касаткин ушёл на СВО несколько месяцев назад.
Телеведущий Андрей Малахов второй вечер подряд рассказывает о трагедии, которая произошла в знаменитой семье, – скончалась невестка Марии Шукшиной, экс-возлюбленная Макара Касаткина Фрейя Зильбер. Причиной смерти стала передозировка наркотиками. Девушка родила молодому человеку сына Марка, которого семья не принимала до теста ДНК, который подтвердил отцовство.

Поначалу Мария активно делилась с подписчиками тем, как растёт мальчик. Однако в последние два года она редко делится подробностями своей жизни: не говорит о внуке и сыне Макаре.

Малахов выяснил, что ещё весной прошлого года Макар уехал в зону СВО. Родная сестра молодого человека рассказала, что не видела его уже пять лет. С матерью Марией она также не общается, поэтому новость о том, что её брат уехал в зону боевых действий стала неожиданностью для девушки.

Неизвестно, где и в каких войсках служит Макар Касаткин. Напомним, что Мария Шукшина активно поддерживала начала СВО, заявляя, что идёт борьба за русскую идентичность и будущее страны.

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Православный крестик на шее спас бойца СВО от серьёзного ранения
21 января 2025, 18:10

Фото: iStock/idil toffolo

Православный крестик на шее спас российского военного от осколка снаряда в зоне проведения СВО. Об этом его сослуживец рассказал в беседе с RT.
Отмечается, что осколок от украинского снаряда пробил крестик и только поверхностно ранил бойца.

Сослуживец солдата назвал произошедшее чудом.


Такая история не впервые случается в зоне боевых действий. Ранее военный священник группировки войск «Днепр» иерей Сергей Мищенко рассказал об уникальных случаях.

Одна из историй случилась с бойцом, который прикрепил небольшую икону на свою каску. В результате, во время обстрела военный не пострадал, отделавшись лишь небольшой царапиной на этой каске.

А другой участник спецоперации принял крещение и через несколько дней спасся из горящего танка.

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Хинштейн заявил о невозможности эвакуации тел мирных жителей под Суджей
Хинштейн: эвакуация тел мирных жителей из Русского Поречного пока невозможна
21 января 2025, 18:04

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)

Эвакуация тел мирных жителей, которые были найдены в подвалах домов в селе Русском Поречном, пока невозможна, несмотря на освобождение ВС РФ населённого пункта. Об этом заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Как пишет ТАСС со ссылкой на слова чиновника, правительство Курской области окажет помощь семьям в процессе погребения погибших.

Ранее Хинштейн заявил, что убийство мирных жителей, их тела обнаружили в Русском Поречном, — это геноцид и преступление против человечества.

Напомним, что боец 352-го мотострелкового полка российской группировки войск «Север» в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что в подвалах села Русского Поречного, расположенного под Суджей, находились тела с признаками насильственной смерти — все погибшие были связаны и имели пулевые и осколочные ранения.

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Daily Express: сделка Трампа и Путина по Украине закончится мировой войной
21 января 2025, 16:13

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Британское издание Daily Express пишет о том, что сделка президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным по окончанию конфликта на Украине может привести к третьей мировой войне.
В статье издание ссылается на слова экс-командующего армией США в Европе Бена Ходжеса, который в интервью изданию Sun заявлял, что Россию не устроит, если ей отдадут территории, которые сейчас находятся под ее контролем. По его словам, Москва может нарушить такое мирное соглашение и напасть на Украину и другие страны НАТО, что грозит третьей мировой войной.

Ходжес предположил, что Путин может отдать приказ о нанесении ударов по территории НАТО для выведения из строя транспортных коммуникаций, необходимых для укрепления обороны Украины.

При этом сам Трамп заявляет, что в случае отказа Москвы от сделки по Украине, Россию ожидают большие проблемы.

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В Словакии раскрыли, к чему приведет вступление Украины в НАТО
Фицо: вступление Украины в НАТО создаст основу для Третьей мировой войны
21 января 2025, 15:41

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Вступление Украины в НАТО станет основой для Третьей мировой войны. Так считает премьер Словакии Роберт Фицо. Об этом он заявил на заседании парламента по вопросу вынесения вотума недоверия его правительству.
«Вступление Украины в НАТО является основой Третьей мировой войны», — заявил Фицо.

Он подчеркнул, что власти Словакии должны быть к любым событиям, которые произойдут после завершения украинского конфликта.

По словам словацкого премьера, нельзя допустить создание нового «железного занавеса» между Европой и Россией, поэтому его правительство продолжит осуществлять суверенную заграничную политику «на все четыре стороны света».

Ранее Фицо заявил, что не собирается быть слугой Владимира Зеленского. Он также подтвердил готовность наложить вето на новую финансовую помощь Киеву от Европейского союза. Соответствующее решение Фицо объяснил остановкой Украиной транзита газа в Европу.

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ВС РФ освободили Волково в ДНР
21 января 2025, 15:28

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска освободили населённый пункт Волково в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что взять село под контроль удалось благодаря успешным действиям подразделений группировки войск «Центр».

Волково располагается в Покровском районе, в семи километрах к юго-западу от Красноармейска (украинское название – Покровск).

Освобождение этого населённого пункта позволит российским войскам продолжить окружение Красноармейска с юго-западного и западного направлений.

Также сообщается, что бойцы «Центра» нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ в районах населённых пунктов Щербиновка, Петровка, Лысовка, Дзержинск, Барановка, Славянка, Новоелизаветовка, Соленое, Новоалександровка и Нововасилевка.

Потери ВСУ в зоне действия группировки составили около 580 военнослужащих.

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#россия
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Трамп пригрозил России большими проблемами при отказе от соглашения по Украине
Трамп: РФ столкнется с большими проблемами при отказе от соглашения по Украине
21 января 2025, 15:16

Фото: iStock/sb2010

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме заявил, что Россию ждут большие проблемы, если она откажется от сделки по Украине.
«Он (Путин – ред.) должен заключить сделку. Я думаю, что он разрушает Россию, не заключая сделку. Я думаю, у России будут большие проблемы, если она откажется от соглашения по Украине», — заявил Трамп.

При этом он отметил, что хочет, как можно скорее встретиться со своим российским коллегой для решения украинского конфликта, который, по его словам, вообще не должен был начаться.

Трамп также допустил возможность сохранения антироссийских санкций до завершения конфликта на Украине.

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