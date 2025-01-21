В Кривом Роге насильно мобилизовали мужчину, выгуливавшего собаку

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Во вторник на Украине произошёл очередной случай силовой мобилизации. Об этом пишет местное издание «Страна.ua».
Отмечается, что это произошло в Кривом Роге. Двое полицейских в сопровождении сотрудника ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) скрутили мужчину и затащили его в автомобиль. В момент нападения военнообязанный выгуливал собака. Животное осталось на дороге, а мужчину увезли.
Ранее сообщалось, что жители Закарпатской области Украины устроили бунт против мобилизации. Местные цыгане заблокировали выезд с территории военкомата и не давали сотрудникам ТЦК мобилизовать их знакомого. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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