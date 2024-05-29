Офис Зеленского выступил с неожиданным заявлением об армии России

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Российские войска в настоящее время имеют в зоне проведения специальной военной операции подавляющее преимущество «по снарядам, ракетам и так далее». С таким заявлением выступил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Об этом он сообщил в интервью информационному агентству Bloomberg. По словам киевского чиновника, для защты фронта Украине в ближайшее время необходимо по меньшей мере 60 западных боевых самолётов. Кроме того, подчеркнул Подоляк, Киев должен иметь возможность наносить удары по российской территории.
Советник главы офиса Зеленского также подчеркнул, что необходимо «положить конец» доминированию в воздухе российской тактической авиации. В противном случае, считает Подоляк, «эта оборонительная война» будет очень долгой и сложной.
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Александр Бойцов