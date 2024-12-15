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ВСУ начали перебрасывать на передовую в курской области инструкторов из западных стран. Об этом рассказал командир подразделения группировки войск «Север» с позывным Ладья.
В разговоре с РИА Новости он уточнил, что эту информацию удалось получить в ходе допроса пленного наёмника из Британии. Этот «солдат неудачи» сообщил, что сначала он обучал новобранцев в лагере подготовки на Западной Украине. Потом его внезапно перевели в Сумскую область. Там он некоторое время провёл в украинской части, которую затем перебросили в Курскую область. Боевые навыки помогали инструктору НАТО недолго: вскоре он попал в плен.
По словам российского офицера, украинцы, попавшие в плен вместе с британцем, рассказали, что в Курской области больше всего иностранных наёмников из скандинавских стран. Скорее всего, это датчане, предполагают пленные. Ладья с сожалением отметил, что ему и его бойцам пока не удалось обнаружить документов или опознавательных знаков, которые подтвердили бы эту информацию.
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По словам российского офицера, украинцы, попавшие в плен вместе с британцем, рассказали, что в Курской области больше всего иностранных наёмников из скандинавских стран. Скорее всего, это датчане, предполагают пленные. Ладья с сожалением отметил, что ему и его бойцам пока не удалось обнаружить документов или опознавательных знаков, которые подтвердили бы эту информацию.
«Но это только пока, до поры», — с улыбкой заключил командир.
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Александр Бойцов