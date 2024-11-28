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О поездке на Украину пожалел пленный британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, воевавший за боевиков ВСУ. Как пишет РИА Новости, британца пленили на курском направлении.
По информации следователей, он с сообщниками совершал преступления в отношении мирных граждан. Кроме того, Андерсона обвиняют в незаконном пересечении госграницы.
Британец надеется, что семья увидит выпуск новостей о нем и убедится, что он в порядке.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.
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«Нет. Они говорили мне, это глупо, тебе не надо туда. Жаль, что я не послушал», — прокомментировал наемник вопрос, поддержали ли его поездку на Украину родственники.
Британец надеется, что семья увидит выпуск новостей о нем и убедится, что он в порядке.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.
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Никита Кротов