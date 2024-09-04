Офицер-неонацист ВСУ сдался в плен, когда в его роте осталось восемь человек

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Комроты неонацистов ВСУ сдался в плен ВС РФ с восемью подчиненными в Донецкой народной республике, докладывает Минобороны РФ со ссылкой на бойца российской армии с позывным «Виктор».
«Оказалось, это управление роты: старшина, фельдшер и командир роты. Командир говорит - у них людей нет, у него роту взяли и раскидали по бригадам. Ему оставили только восемь человек», — сказал «Виктор».В оборонном ведомстве РФ добавили, что боевики ВСУ лишились техники, включая броневик США International MaxxPro.
Российская спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Армия России регулярно освобождает населенные пункты от радикалов.
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Никита Кротов