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Главком ВСУ Александр Сырский поставил украинским военным задачу прорваться на Курскую АЭС и взорвать ее. Об этом рассказал военнопленный Михаил Шкода из украинской 82-й ДШБ, его слова передает РИА Новости.
Он рассказал, что Сырский лично приехал в расположение 9-й разведроты бригады за день до начала атаки на курское приграничье.
При этом Сырский отметил, что подготовить диверсию помогли специалисты стран НАТО.
После отъезда главкома ВСУ солдатам объяснили, что на Курскую АЭС необходимо подложить бомбу. Тогда украинцы выразили опасение, что все взорвутся или погибнут от радиации, однако командование заверило их, что к тому моменту подразделения ВСУ уже будут выведены, а взрыв произойдет позже, когда там соберутся военные ВС РФ. Тогда Украина бы обвинила российские власти в том, что это они организовали взрыв, пояснил пленный украинский военный.
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«Сказал, что этот день запишется в историю, говорил много хороших слов, что такие молодцы, все у вас получится, потому что пути уже будут открыты, разведка доложила, что больших скоплений российских войск нет на территории, вы должны быстро прорваться в Курскую область, на атомную станцию», — сказал Шкода.
При этом Сырский отметил, что подготовить диверсию помогли специалисты стран НАТО.
После отъезда главкома ВСУ солдатам объяснили, что на Курскую АЭС необходимо подложить бомбу. Тогда украинцы выразили опасение, что все взорвутся или погибнут от радиации, однако командование заверило их, что к тому моменту подразделения ВСУ уже будут выведены, а взрыв произойдет позже, когда там соберутся военные ВС РФ. Тогда Украина бы обвинила российские власти в том, что это они организовали взрыв, пояснил пленный украинский военный.
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Элина Позднякова