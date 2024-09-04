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ВСУ не смогли выполнить приказ Сырского в Курской области

Пленный Шкода: ВСУ по приказу Сырского должны были взорвать Курскую АЭС
04 сентября 2024, 18:02
Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

Главком ВСУ Александр Сырский поставил украинским военным задачу прорваться на Курскую АЭС и взорвать ее. Об этом рассказал военнопленный Михаил Шкода из украинской 82-й ДШБ, его слова передает РИА Новости.
Он рассказал, что Сырский лично приехал в расположение 9-й разведроты бригады за день до начала атаки на курское приграничье.

«Сказал, что этот день запишется в историю, говорил много хороших слов, что такие молодцы, все у вас получится, потому что пути уже будут открыты, разведка доложила, что больших скоплений российских войск нет на территории, вы должны быстро прорваться в Курскую область, на атомную станцию», — сказал Шкода.



При этом Сырский отметил, что подготовить диверсию помогли специалисты стран НАТО.

После отъезда главкома ВСУ солдатам объяснили, что на Курскую АЭС необходимо подложить бомбу. Тогда украинцы выразили опасение, что все взорвутся или погибнут от радиации, однако командование заверило их, что к тому моменту подразделения ВСУ уже будут выведены, а взрыв произойдет позже, когда там соберутся военные ВС РФ. Тогда Украина бы обвинила российские власти в том, что это они организовали взрыв, пояснил пленный украинский военный.

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Армия России уничтожила два украинских МиГ-29 ударом по аэродрому во Львове
Рожин: ВС РФ уничтожили два украинских МиГ-29 во Львове
04 сентября 2024, 17:15

Фото: iStock/Dragunov1981

Армия России ударом по территории международного аэропорта имени Данилы Галицкого во Львове уничтожила два украинских истребителя МиГ-29. Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин.
«Во Львове удары нанесены по территории Международного аэропорта им. Данилы Галицкого. Объект поражен как минимум двумя гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и двумя крылатыми ракетами «Х-101/555». По предварительным данным в результате нанесенных ударов уничтожено два МиГ-29 ВВС Украины», — написал Рожин в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что один украинский Су-24М был поврежден в результате российского удара.

Таким образом, военный эксперт выразил уверенность в том, что ВСУ активно используют военную базу на территории аэропорта. Там замечены перемещения лётной техники и транспортных средств.

Ранее Минобороны сообщало, что российские войска ударили по предприятиям ОПК Украины, находящимся во Львове.

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На Украине посчитали, что Россия нанесла катастрофический удар по ВСУ
Киевский военный эксперт Снегирев: РФ ударила ракетами по узким специалистам ВСУ
04 сентября 2024, 17:03

Фото: istockphoto/Svet Ivan

Россия ударила по узким специалистам ВСУ по радиоэлектронной борьбе в Полтаве, заявил в беседе с украинским журналистом Василием Головановым военный аналитик из Киева Дмитрий Снегирев.
«Ситуация просто катастрофическая в том смысле, что данное училище готовило специалистов РЭБ. Это весьма узкие специалисты — они на вес золота в силах обороны Украины», — посетовал собеседник.
ВС РФ ударили по бывшему военному училищу в Полтаве во время построения боевиков ВСУ в минувший вторник, 3 сентября. Информацию официально подтвердили в Минобороны РФ. По разным оценкам, были ликвидированы до 500 украинских неонацистов.

Россия продолжает спецоперацию на Украине с конца февраля 2022 года.

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В Британии предрекли Украине потерю еще пяти городов в ДНР
Меркурис: Украина вскоре потеряет еще пять городов в ДНР
04 сентября 2024, 16:56

Фото: iStock/Silent_GOS

В ближайшее время Украина лишится городов Красноармейск (украинское название — Покровск), Селидово, Украинск, Курахово и Часов Яр в ДНР. Так считает британский эксперт Александр Меркурис.
«Я думаю, что в течение следующих нескольких недель, когда Покровск, Селидово, Украинск, Курахово, Часов Яр и другие населенные пункты падут, из-за сильного давления Соединенных Штатов и всего остального мира мы увидим, как маятник на Украине снова повернется в сторону переговоров», — заявил Меркурис в своем блоге на YouTube.

Он также предположил, что украинское руководство не пойдет на мирные переговоры с Россией даже после территориальных потерь, из-за страха потерять власть после окончания конфликта.

При этом Меркурис считает, что украинский конфликт не закончится переговорами, а завершится именно на поле боевых действий.

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В Курской области нашли более 500 человек, числившихся пропавшими без вести
04 сентября 2024, 16:30

Фото: Telegram-канал А. Смирнова

В Курской области нашли уже 500 человек, числившихся пропавшими без вести после эвакуации из-за нападения ВСУ на регион. Об этом сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов.
«Благодаря взаимодействию Российского Красного Креста, Правительства Курской области и силовиков найдено уже более 500 человек. Выражаю огромную благодарность всем волонтёрам за самоотверженную работу», — написал Смирнов в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что местные власти и далее продолжат оказывать всю необходимую поддержку.

Врио губернатора посетил Курское региональное отделение Российского Красного Креста. Там оказывают гуманитарную помощь курянам, которые были вынуждены покинуть свои дома.

Однако, по словам Смирнова, на сегодняшний день не хватает помещений для того, чтобы оказать помощь всем нуждающимся. Он уже поручил региональному правительству подобрать дополнительные помещения.

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Волонтер из Курской области рассказал об атаках ВСУ на подъездах к приграничью
ТАСС: Волонтер рассказал, что их преследовали дроны ВСУ под Курском
04 сентября 2024, 16:18

Фото: istockphoto/YakubovAlim

Боевики ВСУ бьют при помощи беспилотников по волонтерам, которые приезжают на приграничные территории Курской области, чтобы эвакуировать мирных граждан. Об этом в беседе с ТАСС сообщил доброволец, что вывозит гражданских из опасной зоны.
«Мы пока доедем до приграничья, раз пять-шесть попадаем под дроны. В принципе, пока справляемся, пока доезжаем, пока довозим, и я надеюсь, так и будет. ВСУ без разницы - военнослужащие, мирные жители. У них, наверное, задача просто как-то закошмарить наших людей, но мы русские, нас тяжело запугать», — поделился собеседник с журналистами.
По его словам, они спасали жителя Рыльска, примерно 1936 года рождения. Пенсионер исполнял гимн десантников и просил быстрее избавиться от украинских неонацистов. Дедушку доставили к медикам, но он умер.

«…я надеюсь, что и за этого дедушку, и за всех других мирных жителей, которые пострадали, наши военнослужащие дадут хороший отпор», — резюмировал доброволец.
Украина напала на Курскую область ранним утром, 6 августа.

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При освобождении Пречистовки российскими силами ВСУ спасались хаотичным бегством
МО РФ: ВСУ при освобождении Россией Пречистовки спасались бегством
04 сентября 2024, 16:17

Фото: istockphoto/YakubovAlim

ВСУ спасались хаотичным бегством, когда армия России освобождала Пречистовку в ДНР. Кадры публикует Минобороны РФ.
«При освобождении населенного пункта Пречистовка Донецкой Народной Республики подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ спасались хаотичным бегством, бросив оружие и боеприпасы на передовых позициях», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Массовое бегство украинских военных зафиксировали бойцы подразделения БПЛА 40-й отдельной бригады морпехов. Уточняется, что боевики ВСУ ушли в сторону Золотая Нива-Шахтерское.

Напомним, 4 сентября стало известно, что под контроль Вооруженных сил РФ перешли населенные пункты Карловка и Пречистовка в ДНР.

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В Германии признали неудобную правду о положении ВСУ в ДНР
Аналитик Ланге: ситуация вокруг Красноармейска стала большой проблемой для ВСУ
04 сентября 2024, 15:53

Фото: iStock/alzay

Бывший начальник штаба министерства обороны Германии Нико Ланге заявил, что для Вооруженных сил Украины ситуация вокруг Красноармейска стала большой проблемой. Свое мнение он высказал в комментарии изданию Newsweek.
По его словам, многие подразделения в районе Покровска сталкиваются с проблемой удержания линии фронта или вынуждены отступать, так как укомплектованы всего на 10, 20 или 30 процентов.

Он отметил, что такая ситуация сложилась, так как мобилизация на Украине была недостаточной и запоздалой по политическим причинам.

Напомним, что с 25 февраля 2022 года на Украине проводится всеобщая мобилизация, в связи с чем военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Бывший замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко считает, что Киевским властям необходимо провести еще более масштабную мобилизацию, которая будет превосходить «очень непопулярные недавние шаги по призыву тысяч мужчин».

До этого сообщалось, что на территории Российской Федерации в Курской области воюют наемники из Новой Зеландии. Соответствующая информация следует из материала, опубликованного новозеландским порталом Spinoff. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мобилизация
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«Съели заживо»: на Западе заявили о «конвульсиях» Украины
Полковник Уилкерсон: боевики ВСУ потерпели крах на фронте
04 сентября 2024, 15:42

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Оборону боевиков ВСУ полностью разбили на главном фронте в зоне боевых действий, заявил в разговоре с YouTube-каналом Judging Freedom американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон.
«Зеленский съеден заживо на главной линии обороны, его буквально съели заживо на главной линии обороны, но они не осознают этого или не хотят осознавать», — сказал аналитик.
По его словам, киевский режим лишился солдат и ресурсов, поэтому он не сможет совершить что-то наподобие нападения под Курском, даже если бы захотел попытаться.

«Мы смотрим на конвульсии Украины, которые эти люди не ожидают, они просто не видят этого, они слепы», — заключил Уилкерсон.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с конца февраля 2022 года.

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#украина
#война
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#всу
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Появилась информация о наемниках из Новой Зеландии, которые воюют под Курском
Spinoff: наемники из Новой Зеландии воюют на территории Курской области
04 сентября 2024, 15:16

Фото: istockphoto/breakermaximus

На территории Российской Федерации в Курской области воюют наемники из Новой Зеландии. Соответствующая информация следует из материала, опубликованного новозеландским порталом Spinoff, пишет РИА Новости.
Отмечается, что одним из наемников, проникшим на территорию Курской области, был новозеландец Ордан О'Брайен.

Портал сообщает, что О'Брайен является новозеландским солдатом в ВСУ и сейчас находится на грани опасности, поскольку Курск располагается на территории России.

Точное количество новозеландцев-наемников на Украине в настоящее время неизвестно, однако в 2023 году предполагалось, что их число составляло от 15 до 25 человек.

Ранее депутат ГД Сергей Колунов заявил, что обратится в Конституционный суд с предложением отменить мораторий на смертную казнь для наемников. Сейчас наказание за наемничество составляет от 7 до 15 лет лишения свободы. По его мнению, это слишком гуманно.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в городе Очаков Николаевской области несколько баз обучения, где преподают иностранные инструкторы, готовят десант Вооруженных сил Украины для форсирования Днепра.

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