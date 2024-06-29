Офицер рассказал, к чему готовятся расчеты ПВО в зоне спецоперации

Фото: iStock/Zeferli
Офицер расчета ПВО с позывным «Стаф» заявил, что российские расчеты противовоздушной обороны начали изучать новую американскую ракету Precision Strike Missile (PrSM), которую Украина может получить от США. Об этом сообщает РИА Новости.
«Стаф» отметил, что PrSM является баллистической ракетой, с подобными видами ракет бойцы ВС РФ уже научились бороться. По словам военного, в настоящее время открытой информации о PrSM пока немного, однако российские солдаты уже изучают их, в том числе в англоязычных источниках.
«Стаф» подчеркнул, что не исключается вероятность использования этих ракет противником на линии боевого соприкосновения в скором времени.
Ранее в Минобороны России сообщили, что российские системы ПВО прошлой ночью сбили шесть украинских беспилотников над территорией РФ.
Читайте также:
Раненый прапорщик ВС России спас сослуживцев от минометного обстрела
На авдеевском направлении подбили очередную БМП Brаdley
Расчет «Искандер-М» уничтожил американскую РСЗО в Харьковской области
«Стаф» подчеркнул, что не исключается вероятность использования этих ракет противником на линии боевого соприкосновения в скором времени.
Ранее в Минобороны России сообщили, что российские системы ПВО прошлой ночью сбили шесть украинских беспилотников над территорией РФ.
Читайте также:
Раненый прапорщик ВС России спас сослуживцев от минометного обстрела
На авдеевском направлении подбили очередную БМП Brаdley
Расчет «Искандер-М» уничтожил американскую РСЗО в Харьковской области
Екатерина Коршунова