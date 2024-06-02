Прорыв ВС РФ через Донец и контратака ВСУ в Липцах: последние новости СВО

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ВСУ стремятся остановить наступление российской армии на Харьковском направлении и стягивают резервы. ВС РФ удалось отодвинуть противника на Авдеевском участке фронта. О последних событиях в зоне спецоперации и о том, какие новые позиции заняли российские войска расскажет редакция «Радио 1».
Запорожское направление
На этом участке фронта продолжаются ожесточённые боестолкновения в Урожайном и Старомайорском, сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Также впервые за долгое время появились свидетельства активизации фронта севернее Нестерянки.
Харьковское направление
Тяжелые бои развернулись севернее Липцев и в Волчанске, куда противник перебрасывает резервы для контратак. Под Липцами противник пытается выйти к н.п. Глубокое. Также идут атаки по направлению к Лукьянцам.
Бахмутское направление
ВС РФ штурмуют восточную окраину Часова Яра, а также расширяют зону контроля к югу от Красного. Линия боевого соприкосновения существенно не изменилась.
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Авдеевское направление
Российские войска продолжают наступление в районе Соловьево, Семеновки и Уманского, нанося удары по путям снабжения ВСУ в ближнем тылу. ВСУ отошли от Нетайлово и движутся к Карловке. Артиллерия ВС РФ бьет по опорным пунктам, прикрывающим подходы к селу.
Донецкое направление
В Красногоровке бои идут в районе городской администрации, занятой штурмовиками ВС РФ накануне. ВСУ стремятся сдержать натиск, находясь под постоянным огнем российских сил.
Часовоярское направление
Южнее Часова Яра российские военные перешли водоканал Северский Донец – Донбасс, по которому ВСУ ранее выстраивали оборону. У окраин микрорайона Новый идут бои, ВС РФ бьют по позициям ВСУ артиллерией и авиацией.
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Анастасия Хохлова