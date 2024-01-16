Офицер Росгвардии получил 6 лет за поставку неэффективных РЛК для Крымского моста

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Второй Западный окружной военный суд отправил бывшего главу отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова в колонию общего режима на шесть лет за причастность к поставке некачественных радиолокационных комплексов, которые должны были защищать Крымский мост от украинских беспилотников. Об этом сообщает ТАСС.
«Признать Волкова Сергея Евгеньевича виновным в совершении преступления - превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий и назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», - гласит приговор суда.
При этом ему зачли в срок наказания время, которое Волков провел под домашним арестов. В зале суда его взяли под стражу. Лишать офицера госнаград и воинского звания суд не стал. Сам же полковник вину свою признавать не стал. По его словам, он действовал согласно установленному порядку и законодательству.
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Элина Позднякова