Украинские спецслужбы хотят развить сеть «спящих агентов». Они будут выдавать себя за местных при освобождении российскими войсками Харьковской области, ожидая дальнейших указаний киевской власти. Об этом сообщил РИА Новости замглавы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.