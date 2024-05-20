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Украинские спецслужбы хотят развить сеть «спящих агентов». Они будут выдавать себя за местных при освобождении российскими войсками Харьковской области, ожидая дальнейших указаний киевской власти. Об этом сообщил РИА Новости замглавы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.
Уточняется, что киевская агентура будет иметь даже официальные документы. Более того, она будет знать местные традиции.
Он добавил, что «спящие агенты» планируют устраиваться на работу, а также отслеживать действия администрации и военных, передавая данные киевскому режиму.
Россия продолжает денацификацию и демилитаризацию Украины, начатую в феврале 2022 года с целью защитить мирных граждан от геноцида со стороны киевской власти.
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«Они будут знать саму местность, традиции, обычаи... При освобождении Харьковской области войсками РФ ... будут осуществлять свою деятельность»,— сказал Лисняк.
Он добавил, что «спящие агенты» планируют устраиваться на работу, а также отслеживать действия администрации и военных, передавая данные киевскому режиму.
Россия продолжает денацификацию и демилитаризацию Украины, начатую в феврале 2022 года с целью защитить мирных граждан от геноцида со стороны киевской власти.
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Никита Кротов