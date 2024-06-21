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В Германии оценили разрушительную силу российской бомбы

Focus: российская авиабомба ФАБ-3000 с УМПК может нанести серьезный ущерб
21 июня 2024, 16:34
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

Российская фугасная авиабомба ФАБ-3000 М54 с универсальным модулем планирования и коррекции может нанести серьезный ущерб объектам ВСУ. Об этом проинформировало немецкое издание Focus.
Уточняется, что данная бомба — одна из самых тяжелых бомб, которые задействуются в современных конфликтах. Примечательно, что боеприпас ФАБ-3000 содержит 1,2 тонны взрывчатого вещества.

Благодаря универсальному модулю планирования и коррекции свободнопадающая бомба становится высокоточным боеприпасом.



Напомним, 20 июня стало известно, что ВС РФ впервые ударили по позициям ВСУ в Харьковской области авиабомбой ФАБ-300 с УМПК. Уточняется, что прилет был зафиксирован по военному объекту противника в Липцах.

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#боеприпас
#бомба
#всу
#вс рф
Кимаковский: Силы РФ зачищают микрорайоны Часова Яра, идет мощнейшая работа ВКС
21 июня 2024, 16:21

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Советник главы региона Игорь Кимаковский заявил, что ВС РФ ведут зачистку освобожденных микрорайонов населенного пункта Часов Яр в ДНР. Об этом Кимаковский сообщил в эфире Первого канала.
Успехи российских военных на данном участке фронта советник главы региона назвал «очень хорошими». Кимаковский отметил, что части второго эшелона закрепляются на занятых ранее ВС РФ позициях.

Он заключил, что в районе Покровского и Сокола российские солдаты взяли «очень важный укрепрайон».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#солдаты
#вс рф
#днр
#часов яр
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Полковник Матвийчук назвал критичной для ВСУ вспышку холеры
21 июня 2024, 16:07

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Военный эксперт Анатолий Матвийчук оценил сообщения о вспышке холеры в Херсоне среди украинских военных и гражданского населения. Об этом информирует «Лента.ру».
Матвийчук отметил, что холера предполагает обязательную изоляцию и соблюдение особых мер. По мнению полковника, для Киева ситуация является критичной, так как она требует объявления карантина и изоляции региона.

Матвийчук предположил, что холера может быть вызвана подрывом Каховской ГЭС. Российские войска будут проводить антихолерные мероприятия, исследовать район и инфекционный фон, добавил полковник.

Напомним, вспышка холеры унесла жизни двенадцати человек в Херсоне. Болезнь затронула не только ВСУ, но и гражданское население, сообщило РИА Новости 21 июня российское подполье.

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#болезнь
#мероприятия
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#население
#всу
#украина
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Белоусов оценил ситуацию на линии фронта
Белоусов: ВС России владеют инициативой на всей линии фронта
21 июня 2024, 15:36

Фото: сайт Кремля

Министр обороны Андрей Белоусов заявил, что российские войска владеют инициативой на всей линии фронта. Об этом Белоусов сообщил на встрече с выпускниками военных вузов.
Министр отметил, что благодаря мужеству, самоотверженности и профессиональной работе военнослужащих ВС РФ постепенно снижается боевой потенциал ВСУ.

Ранее сообщалось, что в течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 37 солдат ​противника. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Минобороны РФ рассказали о сдавшихся за неделю в плен украинских солдатах
Минобороны РФ: за неделю 37 солдат ВСУ сдались в плен российским военным
21 июня 2024, 15:26

Фото: iStock/Olena_Z

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 37 солдат ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Данные приводятся за период с 15 по 21 июня. Также в военном ведомстве отметили, что за прошедшую ночь украинские боевики выпустили 117 беспилотников по гражданским объектам на территории РФ.

Ранее сообщалось, что Черноморский флот ночью уничтожил шесть безэкипажэных катеров противника в районе Крымского полуострова.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#спецоперация
#вс рф
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Bild: ВСУ применяют Panzerhaubitze 2000 для ударов по РФ
21 июня 2024, 15:01

Фото: istockphoto/huettenhoelscher

Немецкую гаубицу Panzerhaubitze 2000 используют украинские боевики под Харьковом, чтобы бить по российским территориям. Об этом сообщает издание Bild. Дальность стрельбы из такого вооружения составляет до 40 километров.
По словам корреспондента газеты Бьорна Штритцеля, который был на позициях боевиков ВСУ, в конце мая Германия одобрила использование Украиной поставляемых ей вооружений для ударов по РФ. Гаубичный расчет расположен в блиндаже в леске «неподалеку от российской границы».

После приказа боевики выводят гаубицу на позицию для огня, несколько раз стреляют и отступают назад, чтобы западное вооружение не уничтожили российские дроны.

По словам украинских артиллеристов, у Panzerhaubitze 2000 мощная броня, гаубица высокоточная. Однако в ней нет кондиционеров, поэтому приборы ломаются из-за высоких температур.

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В Госдуме заявили об отчаянном положение ВСУ
Депутат Затулин: атаки на регионы РФ демонстрируют неудачи ВСУ на поле боя
21 июня 2024, 14:48

Фото: iStock/Oleg Elkov

Украина атакует регионы России беспилотниками из-за неудач ВСУ на поле боя. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
«Я аплодирую усилиям Министерства обороны РФ за то, что они уничтожают столько дронов. Такая активность со стороны киевского режима говорит о том, что они проигрывают на поле боя, поэтому им не остается ничего другого, как в отчаянии пытаться атаковать нашу мирную инфраструктуру», — сказал Затулин в беседе с «Известиями».

Напомним, минувшей ночью системы российской противовоздушной обороны сбили 114 украинских беспилотников на территории РФ. При этом 70 из них в Крыму, а 43 в Краснодарском крае. Об этом сообщает Минобороны РФ. Украина ежедневно отправляет сотни беспилотников для удара по российским территориям, при этом противовоздушная оборона успешно справляется с такими атаками.

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#украина
#оборона
#всу
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В Минобороны РФ сообщили об уничтожении шести катеров ВСУ в районе Крыма
ЧФ за ночь уничтожил у берегов Крыма шесть украинских безэкипажных катеров
21 июня 2024, 14:30

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Силы Черноморского флота ночью уничтожили 6 украинских безэкипажэных катеров в районе Крымского полуострова. Об этом сообщили в Минобороны России.
Другие подробности в настоящее время не приводятся. Также в российском оборонном ведомстве добавили, что за минувшую ночь ВСУ выпустили 117 БПЛА по гражданским объектам на территории РФ.

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 июня порядка 70 дронов украинской армии были сбиты над Крымом и Черным морем. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#крым
#минобороны рф
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#атака
#вс рф
#флот
#черноморский флот
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Раскрыты подробности применения «адской» бомбы в Липцах
Fighterbomber: ФАБ-3000 обвалила стену дома с обратной стороны от взрыва
21 июня 2024, 14:25

Фото: iStock/Kamila Kozioł

Российскую фугасную авиабомбу ФАБ-3000 М54 с универсальным модулем планирования и коррекции, которую ранее сбросили на цель противника в Харьковской области, установили на мгновенный подрыв для максимального осколочно-фугасного воздействия. Об этом пишет Telegram-канал Fighterbomber.
Уточняется, что вся энергия ушла на осколочно-фугасное воздействие, а не на выкапывание ямы. Исходя из результатов произошедшей атаки, мощность ФАБ-3000 лишь незначительно больше мощности ФАБ-1500, говорится в материале Telegram-канала.

Примечательно, что истребитель-бомбардировщик Су-34 может нести 3 бомбы ФАБ-1500 с УМПК вместо одной ФАБ-3000.

Напомним, 20 июня стало известно, что ВС РФ впервые ударили по позициям ВСУ в Харьковской области авиабомбой ФАБ-300 с УМПК. Уточняется, что прилет был зафиксирован по военному объекту противника в Липцах.

За последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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Российский боец СВО выжил с осколком снаряда в сердце

В России студент избил дочь бойца СВО и получил «большой привет» из зоны спецоперации
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#бомба
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Российский боец СВО выжил с осколком снаряда в сердце
В Татарстане хирурги извлекли осколок снаряда из сердца раненого бойца СВО
21 июня 2024, 13:17

Фото: iStock/Gumpanat

Врачи МКДЦ и РКБ на протяжении трех с половиной часов оперировали 26-летнего участника спецоперации, у которого в сердце остался осколок снаряда. Об этом сообщает «Татарстан-24».
Отмечается, что осколок размером 4 на 7 мм прошел через ключицу и застрял в сердце бойца с позывным «Крашер». По словам руководителя военного госпиталя Михаила Бурмистрова, военный не умер от кровотечения, так как осколок успел разогреться и в сердечной мышце также произошел разогрев «по принципу сварки».

Примечательно, что осколок каким-то чудом не повредил дыхательные пути или иные жизненно важные органы. В настоящее время молодой человек находится на пути к выздоровлению. Солдат ВС РФ уже задумывается о возвращении на службу.

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