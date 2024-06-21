В Германии оценили разрушительную силу российской бомбы

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Российская фугасная авиабомба ФАБ-3000 М54 с универсальным модулем планирования и коррекции может нанести серьезный ущерб объектам ВСУ. Об этом проинформировало немецкое издание Focus.
Уточняется, что данная бомба — одна из самых тяжелых бомб, которые задействуются в современных конфликтах. Примечательно, что боеприпас ФАБ-3000 содержит 1,2 тонны взрывчатого вещества.
Благодаря универсальному модулю планирования и коррекции свободнопадающая бомба становится высокоточным боеприпасом.
Напомним, 20 июня стало известно, что ВС РФ впервые ударили по позициям ВСУ в Харьковской области авиабомбой ФАБ-300 с УМПК. Уточняется, что прилет был зафиксирован по военному объекту противника в Липцах.
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Благодаря универсальному модулю планирования и коррекции свободнопадающая бомба становится высокоточным боеприпасом.
Напомним, 20 июня стало известно, что ВС РФ впервые ударили по позициям ВСУ в Харьковской области авиабомбой ФАБ-300 с УМПК. Уточняется, что прилет был зафиксирован по военному объекту противника в Липцах.
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Екатерина Коршунова