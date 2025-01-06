Киеву было бы неплохо заключить перемирие с Россией, поскольку в этом нет ничего страшного, пишет «Лента.ру», цитируя основателя запрещенного в России «Азова»* Андрея Билецкого**, внесенного Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.