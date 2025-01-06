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Контратакуя на курском направлении, боевики ВСУ хотят шумихи в СМИ, считает американский отставной офицер Дэниел Дэвис. Своим мнением он поделился на собственном YouTube-канале.
«Это, вероятно, одно из тех операций, которые уже предпринимались Украиной, особенно в этом году, для впечатления СМИ. Они (командование ВСУ — прим. ред.) хотят создать впечатление, что они еще жизнеспособны», — прокомментировал аналитик.Бывший военный резюмировал, маловероятно, что данный шаг со стороны ВСУ приведет к хоть какому-то существенному продвижению.
Накануне, 5 января, ВСУ предприняли провальную попытку контрнаступления в Курской области с использованием двух танков, а также 12 боевых бронированных машин и прочей техники.
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Никита Кротов