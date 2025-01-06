Участники провального контрнаступления ВСУ под Курском обратились к согражданам

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Боевики провального контрнаступления ВСУ на курском направлении обратились к соотечественникам, призвав «стрелять в ТЦКашников». Видеокадры опубликовал у себя в Telegram-канале командующий спецназом «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.