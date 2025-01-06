Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska
Боевики провального контрнаступления ВСУ на курском направлении обратились к соотечественникам, призвав «стрелять в ТЦКашников». Видеокадры опубликовал у себя в Telegram-канале командующий спецназом «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.
«Стреляйте в ТЦКашников», — посоветовали пленные боевики ВСУ.
«Предлагаю вариант попроще: завязывайте с наркозависимым матерщинником», — гласит подпись Алаудинова к видео.
Перед этим Алаудинов рассказывал о том, как боевики ВСУ хотят повлиять на процесс возможных переговоров. Офицер подчеркнул, что победа в любом случае будет за Россией.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Эксперты все чаще высказывают предположения о возможном завершении конфликта в 2025 году.
В Кремле подчеркивали, что боевые действия закончатся, когда РФ выполнит все необходимые задачи и достигнет своих целей.
Читайте также:
«К порядку»: Захарова призвала мир к реакции на удары Киева по ядерным объектам
«Скоро исчезнет»: пленный боевик ВСУ о конфликте на Украине
«Все они погибнут»: действия Зеленского вызвали ярость на Западе
Никита Кротов