Фото:istockphoto/Iryna Imago
Попытки боевиков ВСУ контратаковать на курском направлении станут причиной еще больших жертв среди них. Такое мнение в соцсетях выразил журналист из Ирландии Чей Боуз.
«Зеленский отчаянно пытается уцепиться за сокращающийся плацдарм в Курской области. Он бросил в котел на уничтожение еще большее количество людей и машин. Это совершенно бессмысленно, не имеет никакой военной или стратегической ценности, и все они погибнут», — сказано в публикации Боуза.Он добавил, что решения главы киевского режима только за одни сутки привели к сотням погибших украинцев.
Перед этим сообщалось, с каким призывом по Украине обратились к США во Франции.
Читайте также:
Боец ВС РФ взял опорник ВСУ с раненым сослуживцем на плечах под Курахово — видео
Опубликовано фото погибшего в ДНР в бою на ножах со штурмовиком РФ солдата ВСУ
Названа причина попытки наступления ВСУ в Курской области
Никита Кротов