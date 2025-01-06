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Украина с ее населением исчезнут с лица Земли, благодаря беспределу сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкомата — прим. ред.). Об этом заявил пленный боевик ВСУ Александр Золотухин в своем новогоднем обращении, которое опубликовал telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«Желаю скорейшего завершения этого кровопролитного конфликта, в котором благодаря беспределу ТЦК истребляются до последнего все украинцы и Украина скоро исчезнет с лица Земли», — сказал Золотухин.Пленник подчеркнул, что он, как и многие его соотечественники, был отправлен в зону боевых действий «в один конец».
Перед этим ирландский журналист Чей Боуз рассказал о действиях Владимира Зеленского, которые могут привести к еще большему количеству жертв среди украинцев.
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Никита Кротов