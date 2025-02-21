Офицер «Витязь»: бойцы ВС РФ с помощью дрона захватили танк в Курской области

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Офицер с позывным «Витязь» рассказал, как солдатам российской армии удалось захватить украинский танк Т-64 с помощью беспилотника в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.
«Бойцы группировки войск «Север», действуя на передовой под Локней на курском направлении, захватили украинский танк Т-64. Вражеская машина была легко подбита нашим БПЛА, затем бойцы подогнали к ней танковый тягач и вытянули ее с нуля. Лебедкой они стянули Т-64 с открытого пространства в лесопосадку, после чего эвакуировали его в безопасную зону», — поделился с агентством офицер.
В особенности «Витязь» выделил экипаж танкового тягача, который под обстрелом смог зацепить танк для его дальнейшей эвакуации. Благодаря слаженной работе при выполнении боевой задачи потерь удалось избежать.
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Иван Мусатов