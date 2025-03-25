В Курской области ВСУ используют дроны «Баба Яга» для разбрасывания мин типа «лепесток»

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Военнослужащие ВСУ начали активно использовать в Курской области мины типа «лепесток», часто для маскировки обклеивая их травой. Доставляются и разбрасываются они, чаще всего ночью, при помощи тяжёлых гексакоптеров «Баба Яга».
Об этом корреспонденту РИА Новости рассказали бойцы подразделения, входящего в российскую группировку войск «Север». По их словам, эти мины противник использует массово и повсеместно.
Правительство Курской области с 15 марта ввело запрет на посещение гражданскими лицами потенциально опасных мест в приграничных районах, которые ещё не обследованы сапёрами, включая населённые пункты, земли сельскохозяйственного назначения и лесные массивы.
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«Враг использует новый тип противопехотных мин. С БПЛА типа «Баба-Яга», как правило, ночью сбрасывают эти обклеенные травой «лепестки». Один тяжёлый дрон несёт два контейнера, в каждом — по 40 мин», — сообщили российские военные.
Правительство Курской области с 15 марта ввело запрет на посещение гражданскими лицами потенциально опасных мест в приграничных районах, которые ещё не обследованы сапёрами, включая населённые пункты, земли сельскохозяйственного назначения и лесные массивы.
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Александр Бойцов