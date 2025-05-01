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По словам офицера группировки «Север» с позывным «Витязь», брошенные украинским командованием штурмовики были взяты в плен бойцами 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса ВС РФ в Горнале в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.
«У Горналя были взяты в плен двое украинских десантников из 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ. На допросе они сообщили, что их насильно мобилизовали 14 января 2025 года», — делится с агентством офицер.
По словам пленных, их перебросили в Курскую область из города Сумы. В Горнале они успели пробыть лишь четыре дня. Бойцы ВСУ рассказали, что командование просто бросило их и использовало как пушечное мясо.
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Иван Мусатов