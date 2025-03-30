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По словам офицера 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север», украинские войска стягивают все возможные силы к селу Гуево в Курской области и к границе между Сумской областью и Россией. Слова бойца ВС РФ передает РИА Новости.
«Враг стягивает в район Гуева и границы с Россией все что может, цепляясь за каждую позицию. Киев пытается сохранить за собой хоть какие-то куски Курской области», — делится с агентством офицер.
Напомним, что в начале марта российские военные перешли в масштабное наступление в Курской области. ВС РФ удалось практически освободить всю территорию Курской области от ВСУ. В августе 2024 года украинские войска вторглись на российскую территорию и до марта контролировали часть Курской области, в том числе город Суджу. По последним данным, здесь ВСУ потеряли свыше 70 тысяч солдат и 402 танка.
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Иван Мусатов