Офицер ВС России рассказал, как ведут себя подготовленные бойцы ВСУ в плену

Фото: iStock/Dmitry Belyaev
Врио командира третьей мотострелковой роты российской группировки войск «Днепр» Золто Арсаланов заявил, что украинские солдаты с хорошим обмундированием и солидной подготовкой, которых командование отправляет на важные задания, попав в плен, прикидываются обычными мобилизованными. Об этом Арсаланов сообщил в видеоролике, распространенном российским Минобороны.
Напомним, ранее сообщалось, что бой, в котором российские военнослужащие взяли в плен 11 украинских морпехов, пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра, был быстрым и тяжелым, рассказали участники столкновения. Сообщается, что военнослужащие ВС РФ работали слаженно, а командир Арсланов отдавал чёткие и ясные приказы. Один из солдат отметил, что командир показывал хладнокровие и спокойствие, которые перенимали военнослужащие.
Читайте также:
Военные: бой на Днепре, в котором взяли в плен 11 морпехов ВСУ, был тяжёлым
Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Киевской области
Захарова допустила, что Боррель признал победу России над Украиной
Екатерина Коршунова