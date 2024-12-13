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Американский отставной подполковник Дэниэл Дэвис призвал Владимира Зеленского прекратить конфликт на Украине.
«Если Зеленский смотрит это видео, эй, возьми трубку сейчас же! <…> Позвони Владимиру Путину, позвони Джо Байдену, кому тебе нужно, и прекрати это все до следующего массивного удара. Потому что ожидание до 20 января лишь ухудшит твое положение», — сказал Дэвис на своем YouTube-канале.Офицер отметил, что никакие деньги от Вашингтона и прочих западных и европейских союзников уже не улучшат положение киевского режима.
В конце января к власти в США придет республиканец Дональд Трамп, пообещавший перед выборами прекратить конфликт на Украине «за сутки». Эксперты предположили, что переговоры России с Украиной могут состояться уже 21 января, на следующий день после инаугурации Трампа.
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