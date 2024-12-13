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Отказ Владимира Зеленского от немедленных мирных переговоров не способствует улучшению позиций Киева, считает подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис.
«Каждый день, что он упорствует в таких вещих, гибнет все больше его соотечественников», — указал Дэвис.Возмущение решениями Зеленского он высказал в эфире своего YouTube-канала, комментируя реакцию Киева на призыв Дональда Трампа прекратить огонь.
затягивание переговоров Зеленским не изменит их конечный результат
Ранее избранный президент США предложил срочные меры для завершения конфликта, однако Зеленский заявил, что войну нельзя завершить простым подписанием документа. По мнению Дэвиса, такая позиция Киева лишь усугубляет ситуацию и не приносит желаемого результата.
«Если он позвонит Трампу через 10 минут (...) и начнет переговоры прямо сейчас, то это приведет к тому же конечному результату, что и (...) ожидание до 20 января», — заключил подполковник армии в отставке.Ранее глава офиса Зеленского Ермак заявил о неготовности Киева к переговорам с Россией.
Одновременно с этим на Западе высказали мнение, что нелегитимный украинский президент Владимир Зеленский отверг предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о рождественском прекращении огня не просто так. Причина в том, что глава киевского режима хочет заработать ещё немного денег на продолжении конфликта.
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Мария Моисеева