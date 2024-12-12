В США заявили, что удар ВСУ по Таганрогу может сорвать планы Трампа по Украине

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Удар ВСУ по Таганрогу может навредить планам избранного президента США Дональда Трампа по разрешению украинского конфликта. Об этом заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в соцсети Х.
Он подчеркнул, что администрация нынешнего президента Джо Байдена санкционирует очередной удар Украины западным дальнобойным оружием по России в то время как Трамп активно стремится завершить конфликт на Украине.
Дэвис напомнил, что российская сторона неоднократно предупреждала о неминуемом ответе на такие действия. При этом, по его мнению, военная польза от удара ВСУ по Таганрогу нулевая, но он может привести к эскалации конфликта.
Днём ранее украинские войска атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS производства США. Средствами РЭБ все снаряды были сбиты.
Читайте также:
Песков: ответ на удары по Таганрогу будет, когда это признают целесообразным
На Украине набросились на Зеленского из-за удара ВСУ по Таганрогу
Американский военный эксперт раскритиковал действия США после атаки ВСУ на Таганрог
Дэвис напомнил, что российская сторона неоднократно предупреждала о неминуемом ответе на такие действия. При этом, по его мнению, военная польза от удара ВСУ по Таганрогу нулевая, но он может привести к эскалации конфликта.
Днём ранее украинские войска атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS производства США. Средствами РЭБ все снаряды были сбиты.
Читайте также:
Песков: ответ на удары по Таганрогу будет, когда это признают целесообразным
На Украине набросились на Зеленского из-за удара ВСУ по Таганрогу
Американский военный эксперт раскритиковал действия США после атаки ВСУ на Таганрог
Анастасия Чинкова