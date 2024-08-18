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Нападение ВСУ на Курскую область, если оно преследовало цель улучшить позицию Украины на переговорах, является вершиной глупости. Об этом заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис на стриме ютуб-канала Deep Dive. По его словам, Киев только испортил свое положение и теперь получит более жесткий ответ.
«Вы думаете, что Россия откажется от своих условий для переговоров и так просто согласится на ваши? Это просто верх глупости», — пояснил Дэвис.Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область изменит ход украинского конфликта не в пользу Киева. По его мнению, Киев истощит все свои критически важные ресурсы и окончательно потеряет восточную часть фронта, где наступление усиливается с каждым днем.
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