В Минобороны назвали количество потерь ВСУ в Курской области

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За время боевых действий в курском приграничье общее количество потерь ВСУ в живой силе составило свыше 3460 военнослужащих. В большинстве своём это наиболее подготовленные и мотивированные бойцы элитных бригад противника.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Кроме того, в ходе боёв на территории региона российскими войсками были уничтожены 50 украинских танков и 45 бронетранспортёров.
Украинские войска вторглись на территорию Курской области утром 6 августа. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов оценил численность войск противника, задействованных в операции, в 11,6 тысячи человек. В настоящее время продвижение ВСУ на территории российского региона остановлено.
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Александр Бойцов