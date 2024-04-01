Офицер ВСУ отправится на фронт после видео, где он занимается сексом на работе

Начальник военкомата из украинского города Ровно Александр Ярмошевич после публикации видео, на котором он на рабочем месте вступает в интимные отношения с коллегами женского пола, написал рапорт по собственному желанию о переводе его в ряды ВСУ на фронт. Об этом сообщает украинское оперативное командование «Запад».