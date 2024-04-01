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Начальник военкомата из украинского города Ровно Александр Ярмошевич после публикации видео, на котором он на рабочем месте вступает в интимные отношения с коллегами женского пола, написал рапорт по собственному желанию о переводе его в ряды ВСУ на фронт. Об этом сообщает украинское оперативное командование «Запад».
При этом украинское командование не имеет к любвеобильному военному претензий по выполнению поставленных задач. В настоящее время выясняются обстоятельства установки записывающих устройств в его кабинете.
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Екатерина Коршунова