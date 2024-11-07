Фото: istockphoto/Mihajlo Maricic
Площадь в один квадратный километр расчищена в результате удара российской авиабомбы ФАБ-3000, которую сбросили бойцы ВС РФ на украинских националистов. Видео с последствиями показал Telegram-канал Shot.
По данным журналистов, ликвидирован командный пункт украинских военнослужащих, а также бронемашины и склад с боеприпасами.
Перед этим агентство Bloomberg сообщало, когда у ВСУ закончатся боеприпасы, если США перестанут осуществлять поставки Киеву.
Нападение на Курскую область произошло ранним утром, 6 августа. Противник получил отпор от ВС РФ, пограничников и Росгвардии. Как признавало украинское командование, вторжение преследовало цель отвлечь российскую армию с Донбасса, но этого не произошло.
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Перед этим агентство Bloomberg сообщало, когда у ВСУ закончатся боеприпасы, если США перестанут осуществлять поставки Киеву.
Нападение на Курскую область произошло ранним утром, 6 августа. Противник получил отпор от ВС РФ, пограничников и Росгвардии. Как признавало украинское командование, вторжение преследовало цель отвлечь российскую армию с Донбасса, но этого не произошло.
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Никита Кротов