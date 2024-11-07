Военный эксперт Дандыкин назвал ФАБ-3000 самой мощной управляемой бомбой ВС РФ

Фугасная авиабомба ФАБ-3000 является самым мощным корректируемым авиационным боеприпасом на вооружении ВС РФ. Об этом сообщил военный эксперт, капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин.
В разговоре с изданием «Лента.ру» он рассказал, что эта трёхтонная бомба применяется в тех случаях, когда требуется сократить потери штурмовых групп перед наступлением, расчистить путь, вывести из строя боевую технику противника. Она также эффективна при поражении хорошо укреплённых оборонительных сооружений. Бомба сбрасывается за десятки километров до цели, корректируется в полёте и с определённой точностью поражает противника, сказал эксперт.
Российские военные применили трёхтонную авиабомбу ФАБ-3000 против военнослужащих ВСУ в районе села Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области. На кадрах объективного контроля можно увидеть после взрыва огромный поднимающийся гриб из дыма и огня, а также расходящуюся во все стороны ударную волну.
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Александр Бойцов