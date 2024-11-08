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Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Кременная Балка в ДНР. На Херсонском направлении ВС РФ продолжают уничтожать подразделения ВСУ и тяжелую технику. О последних событиях в зоне СВО на 8 ноября расскажет «Радио 1».
Курская область
ВС РФ атаковали противника в районе населенного пункта Черкасское Поречное. Группировка войск «Север» сообщает о продолжающемся наступлении на трех направлениях: в окрестностях населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях и Малая Локня. В ходе операций освобождены населенные пункты Орловка, Новая Сорочина и Старая Сорочина. Российские ВКС наносят удары по противнику с использованием тяжелых ФАБ-3000.
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Харьковское направление
Российские вооруженные силы усиливают свое присутствие в районе Купянска в Харьковской области. Как сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев, ВС РФ успешно контролируют ключевые логистические маршруты, что позволяет им сохранять инициативу на фронте. Он отметил, что стратегическое расположение российских войск дает возможность эффективно противостоять украинским силам. По его словам, ВС РФ находятся всего в нескольких километрах от окраин Купянска.
Донецкое направление
Подразделения группировки войск «Центр» успешно освободили населенный пункт Кременная Балка в ДНР. В ходе наступательных действий российские войска не только улучшили свои тактические позиции, но и заняли более выгодные рубежи. Также была успешно отражена 21 контратака со стороны ВСУ. В Минобороны РФ подчеркивают, что потери украинских войск составили до 1790 военнослужащих.
В рамках операций была уничтожена значительная часть военной техники противника, включая шведский бронетранспортер Viking, семь бронемашин, среди которых HMMWV из США. Кроме того, были уничтожены самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», пять артиллерийских орудий Д-30, три орудия М119 производства США и противотанковая пушка «Рапира».
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Херсонское направление
Военные силы России продолжают наносить удары по технике киевского режима на правом берегу Днепра, уничтожая новые боевые машины. В частности, за сутки на Херсонском направлении подразделения группировки «Днепр» ликвидировали 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Об этом сообщает Министерство обороны России.
Также отмечается, что подразделения «Днепра» уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы ВСУ «Анклав-Н». На этом же направлении российские войска разрушили склад боеприпасов украинских вооруженных формирований.
Покровское направление
На Покровском направлении армия России осуществила наступление от Новодмитровки к Солнцевке и достигла окраин села. По информации военкоров, российским частям удалось прорваться к железнодорожному полотну на холме между Вознесенкой и Берестками. К западу от Селидово российские военные подняли флаг над Новоалексеевкой.
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