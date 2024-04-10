Офицер ВСУ пришел в ужас от ситуации в Часове Яре

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Город Часов Яр, скорее всего, будет сдан в руки противника быстрее, чем Авдеевка. С таким предположением выступил майор Вооруженных сил Украины в отставке Игорь Лапин заявил в эфире телеканала «Прямой».
По его мнению, процесс освобождения Часов Яра может пройти более оперативно. Лапин также отметил, что украинским вооруженным силам недостает ресурсов для сопротивления российской армии, и вступление в силу закона о мобилизации потребует времени.
В последние дни российские военные достигли значительных успехов на направлении в Донецкой области, взяв под свой контроль село Красное 23 марта. Это позволило оттеснить ВСУ от Артемовска и создать угрозу на северном фланге для украинских войск в районе Клещеевки.
Взятие села Красного также облегчило наступление в сторону Часова Яра, важного пункта в этом регионе.
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В последние дни российские военные достигли значительных успехов на направлении в Донецкой области, взяв под свой контроль село Красное 23 марта. Это позволило оттеснить ВСУ от Артемовска и создать угрозу на северном фланге для украинских войск в районе Клещеевки.
Взятие села Красного также облегчило наступление в сторону Часова Яра, важного пункта в этом регионе.
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Артем Кузьмин