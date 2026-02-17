17 февраля 2026, 15:30

Офицер ВСУ Онистрат: Ради окончания конфликта украинцам нельзя думать на русском

Фото: iStock/reflection_art

Офицер Вооруженных сил Украины Андрей Онистрат высказал мнение, что прекращение использования русского языка может способствовать окончанию конфликта. Об этом пишут украинские СМИ.