Офицер ВСУ призвал не думать на русском ради окончания конфликта
Офицер Вооруженных сил Украины Андрей Онистрат высказал мнение, что прекращение использования русского языка может способствовать окончанию конфликта. Об этом пишут украинские СМИ.
Он отметил, что как только украинцы начнут мыслить и говорить на родном языке, ситуация изменится к лучшему. По словам Онистрата, это утверждение вызывает недоумение у окружающих, которые считают его взгляды эксцентричными.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
