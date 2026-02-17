В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ на Севастополь
В Севастополе произошла атака со стороны украинских сил. Депутат Госдумы Дмитрий Белик считает, что это спланированная провокация киевского режима. Об этом пишет РИА Новости.
По его мнению, цель — сорвать важные переговоры по Украине, которые стали для Владимира Зеленского «удавкой на шее».
Ночью в Севастополе сбили более двадцати беспилотников. В результате инцидента пострадал один ребенок. Белик подчеркнул, что Киев показывает свою недоговороспособность. Россия стремится к справедливому мирному урегулированию конфликта, в то время как Зеленский продолжает атаковать российские города, пытаясь помешать процессу переговоров.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
