В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ на Севастополь

Депутат Белик назвал атаку ВСУ на Севастополь спланированной провокацией
Фото: iStock/Tomas Ragina

В Севастополе произошла атака со стороны украинских сил. Депутат Госдумы Дмитрий Белик считает, что это спланированная провокация киевского режима. Об этом пишет РИА Новости.



По его мнению, цель — сорвать важные переговоры по Украине, которые стали для Владимира Зеленского «удавкой на шее».

Ночью в Севастополе сбили более двадцати беспилотников. В результате инцидента пострадал один ребенок. Белик подчеркнул, что Киев показывает свою недоговороспособность. Россия стремится к справедливому мирному урегулированию конфликта, в то время как Зеленский продолжает атаковать российские города, пытаясь помешать процессу переговоров.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Дарья Осипова

