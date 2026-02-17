В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ на Севастополь

17 февраля 2026, 15:22

Депутат Белик назвал атаку ВСУ на Севастополь спланированной провокацией

Фото: iStock/Tomas Ragina

В Севастополе произошла атака со стороны украинских сил. Депутат Госдумы Дмитрий Белик считает, что это спланированная провокация киевского режима. Об этом пишет РИА Новости.