Прилет БПЛА ВСУ произошел в одном из уральских регионов

Махонин: В Пермском крае был прилет БПЛА ВСУ
Фото: istockphoto/Dragon Claws

В Пермском крае зафиксировали прилет украинских беспилотников. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Дмитрий Махонин.



По его словам, пострадавших нет. Глава региона также попросил жителей не выкладывать в сеть фото и видео с обломками дронов. Махонин отметил, что все оперативные службы предупредили, однако не уточнил, какой именно объект был целью атаки.

По данным портала 59.ru, в Прикамье объявили режим беспилотной опасности, после чего ввели план «Ковер». Жители Перми писали в соцсетях о звуках сирен в разных районах города. В краевом министерстве территориальной безопасности пояснили, что сирены включают на предприятиях.

Как сообщалось ранее, в ночь на 17 февраля ВСУ запустили по территории России 151 беспилотник. В Минобороны заявили, что атакам подверглись Крым, Краснодарский край, а также Калужская, Брянская и Курская области.

Перед этим брянский губернатор Александр Богомаз назвал атаку БПЛА ВСУ на область самой мощной за все время.

Никита Кротов

