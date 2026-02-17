Прилет БПЛА ВСУ произошел в одном из уральских регионов
В Пермском крае зафиксировали прилет украинских беспилотников. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Дмитрий Махонин.
По его словам, пострадавших нет. Глава региона также попросил жителей не выкладывать в сеть фото и видео с обломками дронов. Махонин отметил, что все оперативные службы предупредили, однако не уточнил, какой именно объект был целью атаки.
По данным портала 59.ru, в Прикамье объявили режим беспилотной опасности, после чего ввели план «Ковер». Жители Перми писали в соцсетях о звуках сирен в разных районах города. В краевом министерстве территориальной безопасности пояснили, что сирены включают на предприятиях.
Как сообщалось ранее, в ночь на 17 февраля ВСУ запустили по территории России 151 беспилотник. В Минобороны заявили, что атакам подверглись Крым, Краснодарский край, а также Калужская, Брянская и Курская области.
Перед этим брянский губернатор Александр Богомаз назвал атаку БПЛА ВСУ на область самой мощной за все время.
