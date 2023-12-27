Офицер ВСУ Самовар: РФ использует продвинутые дроны, спастись от которых нельзя

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Начальник службы авиации и ПВО третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар заявил, что Россия в зоне СВО использует множество продвинутых дронов, бороться с которыми всё труднее.
«У них топовая комплектация дронов. И это очень пугает», — признался украинский военный в ходе интервью телеканалу «Днепр ТВ».
Самовар добавил что спастись от российских дронов невозможно даже ночью, так как они оснащены тепловизорами. Он подчеркнул, что это стало для ВС Украины большой проблемой. При этом новые беспилотники с другими рабочими частотами сделают средства РЭБ Украины неэффективными.
«Дроны будут летать дальше и поражать больше наших людей», — резюмировал Василий Самовар.
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