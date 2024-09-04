«Половина погибших»: офицер ВСУ пожаловался на удары России

Фото: Минобороны РФ
Российские военные не позволяют украинским солдатам собираться в группы, сообщил офицер ВСУ Кирилл Сазонов в интервью YouTube-каналу Politeka.
По его словам, российские удары по скоплениям украинских военнослужащих наносятся с такой точностью и частотой, что даже небольшие группы становятся мишенью.
Сазонов также отметил, что недавно удар пришелся по группе из 12 украинских военных, которые «просто собрались покурить». По его словам, в результате атаки половина группы была ранена, а остальные погибли.
Министерство обороны России в среду сообщило, что подразделения группировок войск «Центр» и «Восток» взяли под контроль населенные пункты Карловка и Пречистовка в ДНР, при этом потери украинских войск за сутки составили до 1935 человек.
Читайте также:
На Западе обвинили Зеленского в жертвах среди мобилизованных украинцев
Под Сумами объявили эвакуацию из приграничного Глухова
Медработник с Украины рассказал про первые минуты после удара ВС РФ по Полтаве
«Один человек — это не мишень. Два — плохая мишень. Три — уже напряглись. У вас собралось восемь — все, по вам будут работать из всего», — сказал он.
Сазонов также отметил, что недавно удар пришелся по группе из 12 украинских военных, которые «просто собрались покурить». По его словам, в результате атаки половина группы была ранена, а остальные погибли.
Министерство обороны России в среду сообщило, что подразделения группировок войск «Центр» и «Восток» взяли под контроль населенные пункты Карловка и Пречистовка в ДНР, при этом потери украинских войск за сутки составили до 1935 человек.
Читайте также:
На Западе обвинили Зеленского в жертвах среди мобилизованных украинцев
Под Сумами объявили эвакуацию из приграничного Глухова
Медработник с Украины рассказал про первые минуты после удара ВС РФ по Полтаве
Елена Перлова