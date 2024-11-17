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Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X объявил, что действия военнослужащих запада приведут к повторению сценария завершения войны в Афганистане на Украине.
«Они говорили, что Титаник непотопляем. Они заявляли, что останутся в Афганистане «столько, сколько потребуется». Потребовалось 20 лет, три триллиона долларов, бесчисленное количество жизней, и они ушли в одночасье. С Украиной все будет иначе, да?» — отмечает ирландский журналист.
Чей Боуз сравнил 46-го президента США Джо Байдена, экс-генксека НАТО Йенса Столтенберга, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца со скрипачами на идущем ко дну «Титанике».
Ранее Чей Боуз объявил болезнь и последующая отставка генерала Вооружённых Сил Украины Дмитрия Марченко, который заявлял о крушении фронта, вряд ли являются случайны.
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