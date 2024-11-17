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Боуз: Запад проиграет войну на Украине, как это было в Афганистане

Фото: istockphoto/ Vladislav Stepanov

Фото: istockphoto/ Vladislav Stepanov

Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X объявил, что действия военнослужащих запада приведут к повторению сценария завершения войны в Афганистане на Украине.
«Они говорили, что Титаник непотопляем. Они заявляли, что останутся в Афганистане «столько, сколько потребуется». Потребовалось 20 лет, три триллиона долларов, бесчисленное количество жизней, и они ушли в одночасье. С Украиной все будет иначе, да?» — отмечает ирландский журналист.

Чей Боуз сравнил 46-го президента США Джо Байдена, экс-генксека НАТО Йенса Столтенберга, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца со скрипачами на идущем ко дну «Титанике».



Ранее Чей Боуз объявил болезнь и последующая отставка генерала Вооружённых Сил Украины Дмитрия Марченко, который заявлял о крушении фронта, вряд ли являются случайны.

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«Массированный комбинированный удар»: Зеленский рассказал об атаке ВС РФ
Зеленский заявил о массированном ударе ВС РФ по энергетике по всей Украине
17 ноября 2024, 12:21

Фото: istockphoto.com/ru/allanswart

ВС РФ нанесли массированный комбинированный удар по энергетическим объектам на всей территории Украины. Об этом заявил Владимир Зеленский в своем телеграм-канале. По его словам, по стране было запущено около 120 ракет и 90 дронов.
«Массированный комбинированный удар по всем регионам Украины. За эту ночь и утро россияне применили дроны разных типов, в частности, «Шахеды». Крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты: «Цирконы», «Искандеры», «Кинжалы». В общей сложности — около 120 ракет и 90 дронов», — сказал он.
Зеленский утверждает, что целью массированной атаки были объекты энергетики и признал поражение ряда из них. При этом он добавил, что часть Украины оказалась полностью обесточена, но «все необходимые силы привлечены для ликвидации последствий».

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CNN: Российские войска доминируют на всех направлениях
CNN: Войска РФ имеют преимущество перед ВСУ на всех направлениях
17 ноября 2024, 12:16

Фото: istockphoto/Diy13

Российские военные имеют преимущество перед ВСУ на всех направлениях. Из-за этого Киев не имеет никакой возможности предпринять попытку контрнаступления.
Об этом сообщают обозреватели телеканала CNN. Отмечается, что российские войска сумели добиться преимущества в ключевых точках вдоль линии фронта на востоке и юго-востоке Украины.

«Плохие новости продолжают поступать», — указывается в сообщении телеканала.

Эксперт вашингтонского Института по изучению войны (ISW) Джордж Баррос в интервью CNN отметил, что инициатива в ходе боевых действий сейчас, без сомнения, принадлежит российским войскам, которые использовали достигнутые тактические преимущества и закрепляют их. Специалисты отмечают, что особо тяжёлая для ВСУ ситуация сложилась в районе Купянска.

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Киев раскрыл детали «плана стойкости» Украины
Подоляк: «План стойкости» поднимет боевой дух граждан после победы Трампа
17 ноября 2024, 11:44

Фото: istockphoto/ Yaraslau Mikheyeu

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк объявил, что «план стойкости», пообещавший представить глава киевского режима, призван поднять боевой дух граждан Украины после победы Дональда Трампа на выборах в США, проинформировала газета The Times.
«Это не план победы, представленный внешним партнерам, а план, представленный нашему обществу, — речь идет о мобилизации нашей экономики и общественных настроений», — обратил внимание Подоляк.

В данном плане речь идёт о защите Украины, ещё он охватывает «все самые болезненные вопросы, касающиеся устойчивости страны».

В материале газеты упоминалось, что украинское общество боится уменьшения объема военной поддержки со стороны западных государств после возвращения Дональда Трампа на пост президента Соединённых Штатов Америки. В связи с этим советник главы офиса Зеленского подчеркнул, что украинское правительство будет наращивать производство вооружений. В будущем они хотят снизить зависимость от партнёров. Иные аспекты «плана стойкости» касаются культурного наследия Украины.

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Глава МИД Украины Сибига заявил об одной из крупнейших воздушных атак ВС РФ
17 ноября 2024, 11:36

Фото: istockphoto/Zeferli

Утром в воскресенье, 17 ноября, российские военные предприняли одну из самых масштабных атак на критически важные объекты Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Незалежной Андрей Сибига.
В своей социальной сети Х (бывший Twitter) он написал, что атака на критически важные объекты украинской инфраструктуры осуществлялась с применением ракет и беспилотников. По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, атака ВС РФ стала ответом «всем тем, кто звонил и посещал» Владимира Путина в последнее время.

«Нам нужен мир с помощью силы, а не умиротворения», — написал Сибига.

В воскресенье, 17 ноября, российская армия нанесла серию ударов по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. Взрывы гремели в Киеве, Днепре, Кривом Роге, Одессе и других городах страны. При этом в Одессе было нарушено водоснабжение и пропал свет. В Кривом Роге прекратилась подача электроэнергии.

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Медведев рассказал, как Зеленский пытается сохранить интерес США к войне
Медведев: Зеленский пытается сохранить интерес США, торгуя доступом к ресурсам
17 ноября 2024, 11:26

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский сегодня пытается сохранить интерес американцев к конфликту на Украине, торгуя доступом к природным ресурсам. Об этом написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
Политик объяснил, что «Вашингтон радостно инвестирует в украинский конфликт», поскольку заинтересован в запасах минерального сырья. По словам Медведева, по этой причине «наркоман Зеленский» пытается сохранить интерес Соединенных Штатов к войне, торгуя доступом к природным ресурсам.

Зампред Совбеза РФ добавил, что США «инвестируют» в конфликт также из-за того, что это выгодно Вашингтону для импорта своей продукции в государства Европейского союза.

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Посол Германии в России сделал заявление о переговорах по Украине
Ламбсдорф: время для переговоров по достижению мира на Украине еще не настало
17 ноября 2024, 11:10

Фото: istockphoto.com/ru/FabrikaCr

Посол Германии в России Александр Ламбсдорф считает, что время для переговоров по достижению мира на Украине еще не настало. Об этом он сообщил в интервью медиагруппе Funke.
По его словам, на сегодняшний день «мы, к сожалению, все еще не находимся в той точке, где можно начинать дискуссию». Ламбсдорф заявил, что до окончания украинского противостояния Европа будет поддерживать Киев.

Посол подчеркнул, что не хочет начинать разговоры о том, должна ли быть организована демилитаризованная линия, линия соприкосновения или прекращения огня.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Слова Маска о Зеленском вызвали ярость на Украине
Украинская журналистка раскритиковала Маска из-за его слов о Зеленском
17 ноября 2024, 10:50

Фото: istockphoto.com/ru/reflection_art

Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X раскритиковала американского миллиардера Илона Маска после того, как он высмеял Владимира Зеленского.
Ранее Маск иронично отреагировал на высказывание Зеленского о том, что Украина независимая страна и Соединенные Штаты не могут заставить ее сеть за стол переговоров. Американский бизнесмен заявил, что у предводителя киевского режима «потрясающее чувство юмора».

Панченко возмутилась, что на самом деле украинцам совсем не смешно. По словам журналистки, Зеленский всех держит в заложниках.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук сообщил, что сейчас у граждан Украины нет возможности высказывать альтернативную точку зрения из-за страха репрессий. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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«РВ»: ВС России нанесли массированный удар по критически важным объектам Украины
17 ноября 2024, 09:55

Фото: istockphoto.com/ru/zim286

Российская армия наносит массированный удар по критически важным объектам на территории Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Сообщается, что удары начали наносить утром в воскресенье, 17 ноября. Воздушная тревога объявлена по всей территории страны.

Опасность с воздуха звучит в подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Согласно данным украинских СМИ, взрывы гремят по всей Украине.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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ВС РФ взяли под огневой контроль ключевую трассу снабжения ВСУ в Курахово
17 ноября 2024, 09:35

Фото: istockphoto.com/ru/Aleksandr Golubev

ВС России взяли под огневой контроль ключевую трассу снабжения группировки ВСУ в Курахово. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
Согласно информации источника, украинской армии снабжать свой гарнизон в Курахово теперь непросто. Отмечается, что для подвоза боеприпасов и личного состава противник пытается использовать проселочные дороги, однако они также находятся под огневым контролем российских войск.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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