Украинский пленный рассказал о дезертирстве сослуживцев

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Во время обучения после мобилизации пять из 35 военнослужащих ВСУ дезертировали. Об этом рассказал военнопленный Денис Дунякин в интервью РИА Новости.
По его словам, мобилизованные люди жили в палатках в лесу. Во время тренировок они нашли поблизости магазин, что помогло некоторым сбежать.
Заключенный объяснил, что он также пытался сбежать под предлогом похода в магазин, но по пути к автобусной остановке его остановили другие солдаты, и он вернулся на свое место. Мобилизованный за это человек получил выговор.
Ранее захваченный в плен украинский дезертир Игорь Мартыненко заявил, что бойцы ВСУ, не желающие воевать, «вынуждены выполнять самую черную работу».
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«Бывали такие моменты, что на утро встаем, нет одного, потом второго, и один раз я пытался уйти, но поймали, не смог сбежать», – рассказал Дунякин.
Заключенный объяснил, что он также пытался сбежать под предлогом похода в магазин, но по пути к автобусной остановке его остановили другие солдаты, и он вернулся на свое место. Мобилизованный за это человек получил выговор.
Ранее захваченный в плен украинский дезертир Игорь Мартыненко заявил, что бойцы ВСУ, не желающие воевать, «вынуждены выполнять самую черную работу».
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Александр Климов