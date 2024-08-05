Стало известно, как далеко Киеву разрешили бить американскими ракетами

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Западные страны дали разрешение Украине бить американскими ракетами не дальше Белгорода. Об этом испанской газете Pais сообщил представитель группировки ВСУ «Харьков» Виталий Саранцев. На удары вглубь России Киев одобрения не получал, указал он.
«Мы можем достигать Белгорода, не дальше», — пояснил Саранцев.По данным издания, Украина уже начала бить американскими ракетами по объектам в России, но на удары по дальним объектам разрешения нет.
Ранее Зеленский заявил, что соседние западные страны боятся сбивать российские ракеты над Украиной из-за возможной реакции со стороны Москвы. Уточнялось, что Киев все равно намерен продолжать продавливать данную инициативу.
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