Офицеры 60-й бригады ВСУ сбежали с краснолиманского направления
На краснолиманском направлении 60-я мехбригада ВСУ лишилась командования и трети батальона. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Уточняется, что почти треть солдат батальона обеспечения, включая командование, покинули свои позиции в этом районе. Согласно информации источника, беглецы не выходят на связь.
Ранее Минобороны показало военных ВСУ, бегущих из Любимовки, чтобы избежать окружения. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
