Офицеры 60-й бригады ВСУ сбежали с краснолиманского направления

ТАСС: командование 60-й бригады ВСУ скрылось с краснолиманского направления

На краснолиманском направлении 60-я мехбригада ВСУ лишилась командования и трети батальона. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.