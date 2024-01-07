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Практически в каждом подразделении Вооружённых сил Украины есть солдаты, которые не хотят отправляться в бой за населённый пункт Крынки на левом берегу Днепра, и открыто заявляют об этом. Некоторые бойцы кончают с собой, лишь бы не форсировать реку.
Украинские офицеры сообщили, что бойцы просто не видят смысла в сражении за Крынки. Целесообразность этой боевой задачи, которую ставит перед ними командование ВСУ, остаётся непонятной не только для рядовых, но и для офицеров, которые тоже не горят желанием умирать в бессмысленных атаках и изыскивают любые способы, чтобы не отправляться на передовую.
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Александр Бойцов